Biden i Meloni zadeklarowali wsparcie dla Ukrainy aż do "osiągnięcia sprawiedliwego pokoju"

Prezydent USA Joe Biden i premier Włoch Giorgia Meloni we wspólnym oświadczeniu po ich spotkaniu w Białym Domu oznajmili, że Stany Zjednoczone i Włochy będą kontynuować wspieranie dla Ukrainy tak długo jak to jest konieczne, w celu osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju szanującego integralność terytorialną. Przywódcy rozmawiali też o napływie migrantów z Afryki.

"Stany Zjednoczone i Włochy będą kontynuowały dostarczanie politycznej, wojskowej, finansowej i humanitarnej pomocy Ukrainie tak długo, jak to konieczne, w celu osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju, który w pełni respektuje Kartę Narodów Zjednoczonych i integralność terytorialną oraz suwerenność Ukrainy" - podkreślili Prezydent USA Joe Biden i premier Włoch Giorgia Meloni we wspólnym oświadczeniu.

Biden i Meloni zgodzili się też, że "szczyt NATO w Wilnie zademonstrował jedność" Sojuszu i zdolność do jego dostosowania się do zagrożeń i wyzwań ze wszystkich stron, w tym południowej flanki NATO.

- Wbrew temu, co mówią niektórzy, ukraiński opór oddala wojnę światową, a nie ją przybliża. Ci, którzy wierzą w pokój, powinni być pierwszymi do wsparcia sprawy ukraińskiej - powiedziała włoska premier.

Meloni: postawa Włoch nadzwyczaj szanowana

- Błyskawiczna inwazja na Ukrainę doprowadziłaby do wojny bliżej nas i zniszczyłaby fundamenty prawa międzynarodowego - mówiła premier. Zaznaczyła też: "Wszyscy chcemy, aby ta sytuacja skończyła się, ale nie możemy być takimi hipokrytami, by nazywać pokojem to, co pokojem nie jest".