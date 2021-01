Biały Dom zapowiada przegląd umowy z talibami. Oceni "czy wywiązują się ze swoich zobowiązań"

Po rozmowie telefonicznej doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivana z jego afgańskim odpowiednikiem, Biały Dom poinformował w piątek, że Stany Zjednoczone dokonają przeglądu porozumienia pokojowego osiągniętego z talibami w 2020 roku.

Zgodnie z umową między Stanami Zjednoczonymi a talibami z lutego 2020 roku siły amerykańskie mają opuścić Afganistan do maja 2021 roku w zamian za gwarancje antyterrorystyczne ze strony talibów. W ubiegłym tygodniu liczba wojsk amerykańskich w Afganistanie spadła do 2,5 tysiąca, co stanowi najniższy poziom sił amerykańskich w tym kraju od 2001 roku.