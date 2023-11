Biały Dom: wyczerpaliśmy 96 proc. środków dostępnych na pomoc Ukrainie

Wyczerpaliśmy już około 96 proc. środków, które otrzymaliśmy od Kongresu na pomoc Ukrainie - powiedział w środę rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Jak stwierdził, pokazuje to konieczność uchwalenia przez kongres kolejnej transzy wsparcia.

Jak powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby podczas środowego briefingu prasowego, wydanych zostało ok. 96 proc. z ponad 60 mld przydzielonych przez Kongres od początku wojny na pomoc wojskową, gospodarczą i humanitarną dla Kijowa.

Biały Dom zabiega o dodatkowe środki na rzecz Ukrainy

W ubiegłym tygodniu rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder powiedział ponadto, że wojsko wciąż ma uprawnienia do przekazania Ukrainie uzbrojenia o wartości ponad 5 mld dol.

Jeszcze w październiku Biały Dom zwrócił się do Kongresu o przydzielenie ponad 60 mld dodatkowych funduszy w związku z wsparciem Ukrainy. Składa się na to m.in. 11,8 mld dol. bezpośredniej pomocy finansowej i ok. 40 mld wydatków wojskowych, m.in. na zakup broni dla Ukrainy, uzupełnienie własnych składów, zwiększenie produkcji amunicji czy dalszą zwiększoną obecność sił USA na wschodniej flance.