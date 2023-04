Wzięli udział w proteście, zostali wyrzuceni z parlamentu stanowego. Z kongresmenami spotkała się Kamala Harris

Republikańska większość w kongresie stanowym Tennessee zagłosowała w czwartek za pozbawieniem mandatu dwóch posłów, którzy protestowali w parlamencie wraz ze zwolennikami zaostrzenia prawa do posiadania broni palnej. W piątek z wyrzuconymi kongresmenami spotkała się wiceprezydent USA Kamala Harris .

Wiceprezydent Harris spotkała się z Jonesem i Pearsonem oraz ludźmi, którzy wzięli udział w demonstracji na rzecz ograniczenia dostępu do broni.

Republikańscy kongresmeni uciekli się do procedury wykorzystanej tylko kilka razy po wojnie secesyjnej, aby - jak ogłosili - nie dopuścić do stworzenia precedensu, który pozwoliłby w przyszłości kongresmenom stanowym na przerywanie protestami sesji lokalnego parlamentu - podaje Associated Press.