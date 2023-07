Biały Dom: wojskowy przewrót w Nigrze może wzmocnić ekstremistów i zdestabilizować region

Wojskowy przewrót w Nigrze może wzmocnić ekstremistów aktywnych w Sahelu i zdestabilizować region - powiedział w piątek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Odniósł się też do doniesień, że USA rozważają zawarcie "wielkiego układu" na Bliskim Wschodzie.

Jak stwierdził, USA wspierają ONZ i afrykańskie organizacje regionalne w wysiłkach, by wspierać zatrzymanego przez puczystów prezydenta Mohameda Bazouma. Jak dodał, przedstawiciele USA, w tym sekretarz stanu Antony Blinken odbyli rozmowy z Bazoumem i jego otoczeniem, lecz nie wie nic o rozmowach "z tym gościem o imieniu Tchiani", który ogłosił się liderem junty.

Mimo gróźb o przerwaniu współpracy ws. bezpieczeństwa z Nigrem, przedstawiciel Białego Domu stwierdził, że na razie nic nie wie o planach przemieszczenia ok. 1,1 tys. amerykańskich żołnierzy stacjonujących w kraju w ramach zwalczania islamskich ekstremistów.

Kirby o planach "wielkiego układu" na Bliskim Wschodzie

Podczas briefingu Kirby odniósł się też do doniesień "New York Timesa", który - powołując się na rozmowę z prezydentem Bidenem - napisał, że USA rozważają zawarcie "wielkiego układu" na Bliskim Wschodzie, dotyczącego normalizacji stosunków między Izrealem i Arabią Saudyjską.

Kirby stwierdził, że za wcześnie jest, by mówić o tym, jak może wyglądać takie porozumienie, lecz przyznał, że normalizacja stosunków między Saudami i Izraelem jest "dużą częścią" stretegii USA. Jest to też temat rozmów doradcy Bidena Jake'a Sullivana podczas trwającej wizyty na Bliskim Wschodzie i rozmów z saudyjskim następcą tronu księciem Mohamedem ibn Salmanem.

Biden przyjmie prezydenta Korei i premiera Japonii

Kirby powtórzył, że prezydent Biden gotowy jest zasiąść do rozmów z reżimem w Pjongjangu na temat denuklearyzacji.

Pytany o środki na wsparcie Ukrainy, Kirby potwierdził wcześniejsze oceny, mówiące że uchwalone przez Kongres pieniądze starczą do końca obecnego roku fiskalnego, tj. do końca września. Dodał też, że Biały Dom "z pewnością nie będzie nieśmiały", jeśli chodzi o zwracanie się do Kongresu o kolejny pakiet.