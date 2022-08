Biały Dom: spodziewamy się, że reakcja Chin na wizytę Pelosi będzie trwać przez dłuższy czas

Jak dodał Kirby, USA spodziewają się, że Chiny "będą kontynuować reakcje przez dłuższy czas (...) z pewnością także po jej wizycie". Rzecznik zaznaczył, że Ameryka nie chce kryzysu w stosunkach z Chinami, ale jest gotowa by "zająć się tym, co zrobi Pekin".

Dodał, że siły USA będą kontynuować swoje operacje na zachodnim Pacyfiku, tak jak robiły to do tej pory. Powtórzył też, że wizyta Pelosi - pierwsza tej rangi od 25 lat - nie stanowi żadnej zmiany w polityce USA wobec Tajwanu, co znaczy, że Waszyngton nie wspiera niepodległości wyspy, ale popiera jej prawo do samoobrony.