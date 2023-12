Biały Dom: rozmowy dotyczące rozejmu w Strefie Gazy "bardzo poważne"

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA informuje, że rozmowy dotyczące nowego rozejmu w Strefie Gazy są "poważne". Uczestnicy liczą, że doprowadzą do kolejnej przerwy w walkach. Z kolei "The Wall Street Journal" wskazuje, że Hamas odrzucił izraelską propozycję tygodniowego rozejmu w Strefie Gazy w zamian za uwolnienie około 40 zakładników, w tym wszystkich kobiet i dzieci, które palestyński ruch islamistyczny nadal przetrzymuje.

- To jest coś, nad czym pracowaliśmy, odkąd tylko ostatnia przerwa się skończyła. Więc to są bardzo poważne dyskusje i negocjacje i mamy nadzieję, że doprowadzą do sukcesu - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby podczas briefingu na pokładzie samolotu Air Force One.