Uzra Zeya specjalnym koordynatorem USA ds. Tybetu

Sekretarz stanu USA Antony Blinken poinformował, że Uzra Zeya została powołana na stanowisko specjalnego koordynatora do "promowania poszanowania praw człowieka" w Tybecie, a także do dialogu między Chinami a duchowym przywódcą Tybetańczyków Dalajlamą XIV.

USA chcą nakłonić Pekin do wznowienia dialogu ws. Tybetu

Ponad 60 demokratycznych i republikańskich kongresmenów w połowie grudnia wezwało prezydenta USA Joe Bidena do spotkania z dalajlamą, mieszkającym w Indiach duchowym przywódcą Tybetu, oraz do nakłonienia Pekinu do wznowienia dialogu z tybetańskimi przedstawicielami.

Wojska Chińskiej Republiki Ludowej przejęły kontrolę nad Tybetem w 1950 roku, co oficjalna narracja Pekinu określa jako "pokojowe wyzwolenie". Dalajlama XIV zbiegł do Indii w 1959 roku po nieudanym powstaniu przeciwko chińskim władzom. Rządzący w Pekinie komuniści uznają go za groźnego separatystę, ale on sam twierdzi, że dąży jedynie do szerszej autonomii regionu i ochrony lokalnej kultury.