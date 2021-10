Biały Dom odrzuca wniosek Trumpa o zablokowanie wydania dokumentów w sprawie ataku na Kapitol

Biały Dom formalnie odrzucił w piątek wniosek Donalda Trumpa, który domagał się, by nie ujawniono dokumentów w sprawie szturmu na Kapitol 6 stycznia specjalnej komisji Izby Reprezentantów, która prowadzi śledztwo w tej sprawie - podaje NBC News. Były prezydent USA usiłował zablokować wydanie tych dokumentów przez Archiwum Narodowe, próbując powołać się na tak zwany przywilej władzy wykonawczej.

Radczyni prawna Białego Domu Dana Remus napisała w liście do Archiwum Narodowego, że prezydent Joe Biden odrzucił tę próbę, ponieważ "powołanie się na przywilej władzy wykonawczej nie leży w najlepiej pojętym interesie Stanów Zjednoczonych, nie jest zatem usprawiedliwione zastosowanie go do żadnego z dokumentów" dotyczących ataku zwolenników Trumpa na Kapitol.