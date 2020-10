Biały Dom: propozycja Rosji w sprawie układu o ograniczeniu zbrojeń "nie do przyjęcia"

Prezydent Rosji Władimir Putin zaoferował Stanom Zjednoczonym przedłużenie o rok bez żadnych warunków obowiązywanie układu Nowy START. Robert O'Brien, doradca prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego stwierdził w oświadczeniu, że propozycja Rosji jest "nie do przyjęcia".

Jak mówił wysłannik prezydenta USA ds. kontroli zbrojeń Marshall Billingslea, strona amerykańska jest gotowa do przedłużenia traktatu "na pewien okres" pod warunkiem, że Moskwa zgodzi się na ograniczenie lub zamrożenie swojego arsenału nuklearnego, a Waszyngton jest gotowy zrobić to samo.

Wygasający układ o redukcji i ograniczeniu ofensywnych zbrojeń

Nowy START (New Strategic Arms Reduction Treaty) wygaśnie w lutym 2021 roku, jeśli strony nie uzgodnią jego przedłużenia. We wtorek władze USA poinformowały, że w sprawie przyszłych losów układu "co do zasady istnieje porozumienie na najwyższym szczeblu" pomiędzy rządami dwóch państw.