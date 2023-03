Biały Dom o amunicji ze zubożonym uranem: jeśli Rosja obawia się o czołgi, powinna wycofać je z Ukrainy

- Ten rodzaj amunicji jest dość powszechny, używany od dekad. Myślę, że Rosja po prostu nie chce, by Ukraina nadal niszczyła jej czołgi - ocenił urzędnik. - I jeśli to faktycznie jest ta obawa, Rosjanie mogą po prostu zabrać czołgi z Ukrainy, bo tam zresztą nie jest ich miejsce. Taka jest moja rekomendacja w tej sprawie - dodał.

Kirby zaznaczył, że USA nie przekazały Ukrainie żadnej amunicji ze zubożonym uranem. Jak zauważył, badania wykazały, iż nie niesie ona zagrożenia radioaktywnego i nie ma mowy, by mogła być traktowana jako broń jądrowa. Jej zaletą jest natomiast większa zdolność przebijania pancerza.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego porównał też niedawną wizytę Putina w Mariupolu ze środową wizytą prezydenta Zełenskiego w okolicach Bachmutu. - Tam toczą się najbardziej zacięte walki, a mimo tego Zełenski tam pojechał. Tymczasem innego dnia Putin zdecydował się pojechać do Mariupola, który znajduje się tak daleko od walk, jak to tylko możliwe w granicach Ukrainy, by przyglądać się rekonstrukcji po zniszczeniach, których dokonała jego własna armia - powiedział Kirby.