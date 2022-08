Biały Dom o możliwych chińskich "prowokacjach wojskowych". USA "nie dadzą się zastraszyć"

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby przekazał, że wydaje się, że może dojść do chińskich "wojskowych prowokacji" w związku z ewentualną wizytą spikerki Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi na Tajwanie. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone "nie połkną przynęty" i nie będą "wymachiwać szabelką", podkreślił też jednak, że "nie dadzą się zastraszyć".

Rzecznik resortu spraw zagranicznych Chin Zhao Lijian ostrzegł w poniedziałek, że jeżeli Pelosi odwiedzi Tajwan, chińskie wojsko "nie będzie siedziało bezczynnie". Według CNN i innych mediów, przewodnicząca Izby Reprezentantów odwiedzi Tajwan we wtorek, a w środę spotka się z prezydent tego kraju Caj Ing-wen.

Kirby: nie ma powodu, by Chiny tworzyły kryzys

- Mówiąc wprost, Chiny nie mają powodu, by stworzyć z tej potencjalnej wizyty zgodnej z wieloletnią amerykańską polityką jakiś rodzaj kryzysu czy konfliktu albo użyć jej jako pretekstu do zwiększenia agresywnych działań wojskowych w lub wokół Cieśniny Tajwańskiej - mówił w trakcie konferencji prasowej w Białym Domu.

Przedstawiciel Białego Domu zwrócił przy tym uwagę, że choć wizyta Pelosi nie jest jeszcze potwierdzona, to gdyby do niej doszło, Pelosi miałaby do niej pełne prawo, nie byłoby w niej nic nowego i nie zmieniłaby ona w żaden sposób dotychczasowej polityki Stanów Zjednocoznych. Przypomniał, że wizytę na Tajwanie złożył w 1997 roku ówczesny spiker Izby Reprezentantów Newt Gingrich, zaś delegacje kongresmenów odwiedzają wyspę regularnie, także w tym roku.