Biały Dom: Hamas ukrywa się w szpitalach w Gazie i przetrzymuje tam zakładników

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby informują, że USA mają dowody, że Hamas ukrywa się w szpitalach w Gazie, w tym szpitalu al-Szifa, wokół którego toczą się walki, i przetrzymuje tam zakładników. Jak dodał, mimo to USA sprzeciwia się bombardowaniu lub walkom na terenie placówki. W nocy z wtorku na środę izraelska armia (IDF) poinformowała o rozpoczęciu "operacji" przeciwko palestyńskiemu Hamasowi w szpitalu al-Szifa. Hamas obarczył odpowiedzialnością za atak Izrael i USA.

- Mogę potwierdzić, że mamy informacje, że Hamas i Palestyński Islamski Dżihad wykorzystuje niektóre szpitale w Strefie Gazy, w tym szpital al-Szifa, oraz tunele pod nimi, by ukrywać się i wspierać swoje operacje wojskowe i by trzymać tam zakładników - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby podczas briefingu prasowego na pokładzie samolotu Air Force One w drodze na szczyt APEC w San Francisco.