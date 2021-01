Biden zleca ocenę zagrożenia krajowym terroryzmem

Ocenę zagrożenia krajowym terroryzmem, na zlecenie prezydenta USA Joe Bidena, ma przeprowadzić biuro dyrektora wywiadu USA we współpracy z FBI i resortem bezpieczeństwa narodowego. - Chcemy otrzymać analizę opartą na faktach, na podstawie której możemy kształtować politykę. To jest pierwszy krok w pewnym procesie i będziemy polegali na właściwych funkcjonariuszach sił bezpieczeństwa i służb wywiadowczych, by dostarczali nam takiej analizy - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki podczas briefingu.