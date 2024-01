Biały Dom: Biden powiedział Netanjahu, że jest za powstaniem państwa palestyńskiego

Prezydent USA Joe Biden w rozmowie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu powtórzył swoje silne przekonanie o potrzebie powstania państwa palestyńskiego, rozumiejąc, że nie stanie się to już jutro - poinformował rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Wcześniej Departamentu Stanu USA ocenił, że plan ten jest historyczną szansą dla Izraela zapewnienia sobie trwałego bezpieczeństwa.

Jak powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby podczas piątkowego briefingu w Białym Domu, Biden przekazał Netanjahu, że wciąż jest "silnie przekonany" o wykonalności i potrzebie rozwiązania konfliktu przewidującego istnienie dwóch państw. - Rozumiejąc oczywiście, że nie dojdziemy do tego jutro, że wciąż trwa aktywny konflikt - zaznaczył.

Utworzenie państwa palestyńskiego szansą na trwały pokój

Spór między USA i Izraelem o przyszłość Strefy Gazy

Kirby w piątek powiedział, że Biden nie jest naiwny, jeśli chodzi o perspektywę powstania państwa palestyńskiego i rozumie, że będzie to trudne, ale nie zamierza z tego celu rezygnować.

- Nadzieja jest taka, że kiedy ten konflikt się skończy, możemy wspólnie pracować z izraelskim rządem i odpowiednikami w regionie nad dobrym zarządzaniem Gazą. Prezydent ma nadzieję, że to doprowadzi do możliwego rozwiązania dwupaństwowego - oznajmił.

Skrytykował jednocześnie użytą przez Netanjahu frazę, że Izrael będzie kontrolował obszar "od rzeki (Jordanu) do morza (Czerwonego)", zauważając, że jest ona często używana przez Hamas w kontekście chęci wymazania Izraela z mapy świata. Biały Dom wcześniej potępił użycie tego sformułowania przez mającą palestyńskie korzenie lewicową deputowaną do Kongresu Rashidę Tlaib.

Miriam Alster/UPI Photo via Newscom/PAP

Joe Biden i Benjamin Netanjahu podczas październikowego spotkania Miriam Alster/UPI Photo via Newscom/PAP

Według Kirby'ego, podczas ok. 40-minutowej rozmowy Bidena i Netanjahu obaj przywódcy mówili też o zwiększeniu pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy, a także o przejścia do mniej intensywnej fazy konfliktu, co jego zdaniem już ma miejsce.