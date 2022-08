"Jasno zakomunikowaliśmy talibom, że wiemy, co zrobili". Komunikat z Białego Domu

- Nie będę telegrafował z wyprzedzeniem naszych ciosów, ale jasno zakomunikowaliśmy talibom, że wiemy, co zrobili - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby podczas konferencji prasowej w Białym Domu, odnosząc się do ukrywania przez część talibów szefa al-Kaidy w Kabulu.

- Oni mówią, że chcą relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Mówią, że chcą finansowania. Jeśli tak jest, to powinni zwrócić uwagę na to, co zrobiliśmy w ten weekend i realizować swoje zobowiązania - dodał.