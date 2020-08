Biały Dom i amerykańska Polonia uczcili 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

W rocznicę Powstania Warszawskiego na stronie internetowej Białego Domu przypomniano przemówienie prezydenta USA Donalda Trumpa na placu Krasińskich z lipca 2017 roku. "Niewiele ponad trzy lata temu prezydent Trump wygłosił na placu Krasińskich w Warszawie jedno z najważniejszych przemówień swojej prezydentury. Stojąc przed pomnikiem Powstania Warszawskiego, wezwał do obrony cywilizacji zachodniej przed wszystkimi wrogami, którzy chcą ją zniszczyć" - przypomniał w sobotę Biały Dom.

Na Placu Krasińskich - jak czytamy w artykule - Trump "uhonorował bohaterów Powstania Warszawskiego, którzy powstali i chwycili za broń przeciwko swoim nazistowskim prześladowcom". Biały Dom przytoczył słowa Trumpa, że "Zachód został ocalony dzięki krwi patriotów, że każde pokolenie ma w tej obronie do odegrania swoją rolę i że każda piędź ziemi, każdy centymetr naszej cywilizacji jest tej obrony wart". W artykule przypomniana jest również postać św. Jana Pawła II, którego Biały Dom nazywa "obrońcą wolności religijnej" oraz jego pielgrzymkę do Polski w 1979 roku.

Polska Walcząca na Greenpoincie

- Mamy 1 sierpnia i jak każdego roku od pięciu lat Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa upamiętnia wybuch Powstania Warszawskiego. Kontynuujemy to pomimo panującej pandemii, ponieważ pamiętamy o bohaterach, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość - powiedział PAP przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU Krzysztof Matyszczyk.

Na uroczystość przybyła m.in. córka powstańca warszawskiego Ryszarda Kossobudzkiego Rita Cosby, znana amerykańska dziennikarka i autorka książki "Quiet Hero. Secrets from My Father's Past" (Cichy bohater. Tajemnice z przeszłości mojego ojca). Podkreśliła, że jest pełna podziwu dla powstańców i ich odwagi. - Jako Amerykanka polskiego pochodzenia czuję, że moja najlepsza część jest częścią polską - zapewniała. Rocznicowe obchody zgromadziły przedstawicieli weteranów, w tym SWAP i Ligi Morskiej, harcerzy oraz dzieci z polskich szkół dokształcających. Przybył konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki.

Złożyli kwiaty, zapalili świece

Jest architektem w Nowym Jorku, jego rodzice walczyli w powstaniu

Mieszkający w Nowym Jorku architekt Jerzy Świątkowski przekazał, że powstańcami byli jego rodzice. 19-letnia matka Irena Pryba wstąpiła do AK w 1942 roku. Jako sanitariuszka i łączniczka znalazła się w batalionach "Gustaw" - "Harnaś". Ojciec, Antoni Ryszard Świątkowski, przedwojenny porucznik rezerwy, działał w ugrupowaniu majora Szymańskiego. Także brat ojca, brat mamy, który miał 12 lat, siostra mamy, babcia i dziadek przystąpili do powstania. Świątkowski wyznał, że z okazji 76. rocznicy wybuchu powstania asystował synowi Rysiowi, uczniowi szkoły dokształcającej przy Konsulacie Generalnym RP w przygotowaniu albumu: "Moja rodzina w Powstaniu Warszawskim".

- Moje dziecko urodzone i wychowane w Nowym Jorku dokładnie wie, co to było Powstanie Warszawskie i że jego rodzina brała w nim udział. To jest bardzo ważne, żeby przekazywać wiedzę o Powstaniu Warszawskim młodym ludziom, a najciekawsze dla nich są osobiste relacje, zwykłe opowieści, które sam słyszałem od mamy, taty i cioci, a teraz opowiadam o tym synowi – przekonywał Świątkowski.