Biały Dom: Iran może być potencjalnie odpowiedzialny za popełnianie zbrodni wojennych

Dostarczając Rosji drony, które wykorzystywane są do zabijania ludności cywilnej i niszczenia infrastruktury, Iran może przyczyniać się do zbrodni wojennych na Ukrainie – powiedział doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego USA, Jake Sullivan.

- Ich broń jest wykorzystywana do zabijania cywilów na Ukrainie i do prób pogrążenia miast w mroku i zimnie – powiedział w poniedziałek doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan, który towarzyszy prezydentowi USA Joe Bidenowi w podróży do Meksyku.