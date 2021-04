Choroba Nawalnego "wyraźnie postępuje". "Traci czucie w nogach i rękach"

Stan zdrowia Aleksieja Nawalnego pogarsza się, zaczyna tracić czucie w nogach i rękach - przekazał w środę jego prawnik. Biały Dom wezwał Kreml do zapewnienia rosyjskiemu opozycjoniście zdrowia i bezpieczeństwa. W zeszłym tygodniu Nawalny rozpoczął strajk głodowy, domagając się dostępu do leczenia.

Biały Dom zaniepokojony

Nawalny protestuje

31 marca Nawalny rozpoczął strajk głodowy, by zaprotestować przeciwko - jak to określił - złej opiece medycznej w kolonii karnej. We wtorek szefowa związku zawodowego lekarzy Anastazja Wasiljewa została zatrzymana przez policję po tym, jak próbowała dostać się do więzienia, by porozmawiać z lekarzami.