Orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Izraela. Jest reakcja Białego Domu

Orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) wzywające Izrael do zapobiegania aktom ludobójstwa w Strefie Gazy jest w dużej mierze zbieżne z naszym stanowiskiem - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. John Kirby odniósł się też do toczących się negocjacji na temat zawieszenia broni w Strefie Gazy.

- Myślę, że orzeczenie Trybunału jest zbieżne z naszym stanowiskiem w wielu kwestiach i z naszym podejściem do Izraela. Na przykład, jeśli chodzi o pogląd, że Izrael ma prawo podejmować działania przeciw terrorystom, że ma obowiązek minimalizowania ofiar cywilnych i że ma obowiązek pomóc społeczności międzynarodowej dostarczać pomoc humanitarną. To wszystko to kwestie, w sprawie których my też naciskaliśmy - powiedział Kirby.

Zwrócił jednak uwagę, że MTS nie uznał, że Izrael popełnia ludobójstwa, co również jest zbieżne z oceną USA. - To nie oznacza, że usprawiedliwiamy jakikolwiek pojedynczy incydent. Prawidłowa liczba ofiar cywilnych to zero. Ale nie ma żadnych wskazań, które uprawniają do stwierdzenia, że działaniami Sił Obronnych Izraela stoją ludobójcze intencje - powiedział rzecznik.