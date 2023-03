Biały Dom: Chiny nie powinny traktować podróży prezydent Tajwanu do USA jako pretekstu do agresywnych ruchów

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział w środę, że Chiny nie powinny używać podróży prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen do USA jako pretekstu do agresywnych działań wokół Cieśniny Tajwańskiej. Jak podkreślił, wizyta Tsai w Nowym Jorku i Los Angeles będzie nieoficjalna.

- Chińska Republika Ludowa nie powinna używać tego tranzytu jako pretekstu, by zaostrzyć jakiekolwiek agresywne działania wokół Cieśniny Tajwańskiej - powiedział w środę rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, odnosząc się do środowej wizyty Tsai Ing-wen w Nowym Jorku w drodze do Ameryki Środkowej.