Biały Dom: chińskie balony latały nad USA za prezydentury Trumpa

FBI bada szczątki chińskiego balonu

Kirby odpowiedział też na krytykę części komentatorów i polityków republikanów, w tym byłego prezydenta Donalda Trumpa, którzy zarzucali Białemu Domowi późną reakcję. Rzecznik wyjaśnił, że USA podjęły kroki, które ograniczyły zdolności balonu do zbierania wrażliwych informacji i wykorzystały czas, by zebrać informacje na temat tego obiektu, co pozwoli na analizę zdolności tych balonów i "tego, co Chiny próbują z nimi robić".