Białoruska opozycjonistka nagrodzona przez Departament Stanu. "Stała się symbolem walki o demokrację"

Maryja Kalesnikawa - kim jest?

Maryja Kalesnikawa to działaczka białoruskiej opozycji – w maju ubiegłego roku dołączyła do sztabu planującego start w wyborach Wiktara Babaryki (od czerwca siedzi w areszcie), a potem połączyła się z kandydującą w elekcji Swiatłaną Cichanouską (zmuszona do wyjazdu z kraju). We wrześniu została "porwana" przez nieznane osoby w centrum Mińska. Potem służby specjalne próbowały zmusić ją do opuszczenia kraju, wywożąc na granicę z Ukrainą, jednak – według świadków – na granicy kobieta podarła paszport.