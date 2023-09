"Zbrodnia obrażająca ludzką godność". 25-latka skazana na dożywocie za zabicie chłopaka i zbezczeszczenie zwłok

"Zbrodnia obrażająca ludzką godność". 25-latka skazana na dożywocie

We wtorek sąd hrabstwa Brown skazał 25-letnią obecnie kobietę na karę dożywotniego więzienia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Schabusiness. nie przyznała się do winy. Gdy sędzia Thomas Walsh przed ogłoszeniem wyroku zapytał ją, czy chciałaby coś powiedzieć, odpowiedziała "nie". - Ta zbrodnia obraża ludzką przyzwoitość. Ta zbrodnia obraża godność człowieka - podsumował.

Wcześniej, podczas blisko trzygodzinnej rozprawy przed sądem, przesłuchani zostali m.in. członkowie rodziny 25-latki. Jej babcia, która wraz mężem ubiega się obecnie adopcję dwuletniego syna Schabusiness, opowiedziała o wnuczce za pośrednictwem łącza wideo. Kobieta stwierdziła, że skazana była "bardzo szczęśliwa po urodzeniu dziecka" i była "kochającym rodzicem". Jak dodała, "ma pozytywne cechy", chociaż zdaje sobie sprawę, że powinna odbyć karę za przestępstwa, których się dopuściła. Ojciec Schabusiness, który pojawił się na rozprawie w stroju więziennym i kajdankach, powiedział z kolei, że jego córkę "zawiódł system". Jego zdaniem miała problemy psychiczne, źle znosiła przyjmowanie leków, ponadto "dotknęła ją" śmierć matki. Ława przysięgłych uznała wcześniej, że 25-latka nie jest osobą niepoczytalną. Skomentował to sędzia Walsh, według którego "zakrawa na ironię", że o "zawiedzeniu przez system" mówi osoba w kajdankach i stroju więziennym. – Nie odpowiadasz za to, skąd pochodzisz, ale musisz być odpowiedzialny za to, dokąd zmierzasz – stwierdził sędzia.