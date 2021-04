"Barka do testów rakietowych przesunięta". "Groźba wznowienia prób pocisków" w Korei Północnej

Niewykluczone, że Pjongjang przygotowuje się do próby pocisku balistycznego wystrzeliwanego z okrętu podwodnego - podała południowokoreańska agencja Yonhap, powołując się na ustalenia amerykańskiego think tanku Beyond Parallel.

Think tank, który jest częścią Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), po analizie zebranych we wtorek zdjęć satelitarnych stoczni w mieście Sinpo na wschodnim wybrzeżu Korei Północnej, ustalił, że "barka używana do testów rakietowych została przesunięta, co może być częścią przygotowań do próby pocisku balistycznego wystrzeliwanego z okrętu podwodnego (SLBM)".