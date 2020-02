W sztabie Bidena atmosfera "przypominająca pogrzeb"

Mieszkańcy amerykańskiego stanu New Hampshire we wtorek głosować będą w prawyborach prezydenckich (od godz. 12 we wtorek do godz. 2 w środę czasu polskiego).

Atmosfera w sztabie Bidena "przypomina pogrzeb"

"To przypomina pogrzeb" - mówił anonimowo portalowi The Hill o atmosferze w sztabie Bidena jeden z jego doradców. "On potrzebuje iskry, ale nie wydaję mi się, by nadeszła ona we wtorek" - przyznał drugi.