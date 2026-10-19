Spotkanie Trumpa, Putina i Xi? Dziennikarka zwraca uwagę na zdjęcia w Białym Domu
"Wall Street Journal", powołując się na byłego rosyjskiego funkcjonariusza wywiadu, podał w poniedziałek, że Władimir Putin miał zaproponować Donaldowi Trumpowi szczyt z udziałem przywódcy Chin Xi Jinpinga podczas rozmowy telefonicznej 9 października. To w trakcie tej rozmowy zawarto porozumienie w sprawie importu do USA rosyjskiej ropy. Na zorganizowaniu trójstronnego spotkania szczególnie zależy Władimirowi Putinowi - przekazał "WSJ" były funkcjonariusz rosyjskich służb. "Putin ma ambicje, by taki szczyt stał się drugą Jałtą, na której trzej przywódcy mocarstw podzieliliby świat na strefy wpływów" - przekonuje.
Korespondentka telewizji News Nation z Białego Domu nawiązała do ustaleń dziennika we wpisie na platformie X. "W związku z doniesieniami, że prezydent Putin proponuje zorganizowanie trójstronnego szczytu z udziałem prezydenta Trumpa i prezydenta Xi, oto przypomnienie, którzy zagraniczni przywódcy są obecnie upamiętnieni przy drzwiach Sali Palmowej w Białym Domu" - napisała Hannah Brandt w poniedziałek.
Putin i Xi na zdjęciach w Białym Domu
Dziennikarka dodała do wpisu zdjęcie, na którym widać cztery oprawione w ramki fotografie z Donaldem Trumpem. W górnej ramce na lewo od drzwi widać zdjęcie amerykańskiego przywódcy pozującego z Xi Jinpingiem, a poniżej Trumpa przed Białym Domem. Po drugiej stronie drzwi umieszczono wspólne zdjęcie Trumpa i Putina, a pod nim czarno-białą fotografię prezydenta USA pozującego w Gabinecie Owalnym.
Korespondentka stacji PBS, Elizabeth Landers, już w styczniu zwracała uwagę na pojawienie się wspólnego zdjęcia Trumpa i Putina w Białym Domu. Wówczas pod tym zdjęciem wisiała fotografia prezydenta USA z jedną z jego wnuczek. Teraz wnuczka zniknęła z tego miejsca.
Styczniowy wpis Landers na X nie uszedł uwadze ukraińskich mediów. "Trump powiesił swoje zdjęcie z Putinem w Białym Domu" - napisała "Ukraińska Prawda, przypominając o "ciepłym przywitaniu" Putina na Alasce w sierpniu 2025 roku.
Renowacja "skromnego holu"
Sala Palmowa łączy Zachodnie Skrzydło Białego Domu z głównym budynkiem. Pomieszczenie to przez lata stanowiło "stosunkowo skromny hol" - przekazał na początku października magazyn "People", zwracając uwagę na pojawienie się oprawionego zdjęcia Trumpa i Xi Jinpinga. Sala została poddana renowacji z inicjatywy obecnego prezydenta USA - odnotowało wspomniane czasopismo.
Redagowała AZ