Świat Spotkanie Trumpa, Putina i Xi? Dziennikarka zwraca uwagę na zdjęcia w Białym Domu Maciej Wacławik |

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Władimir Putin jest tyranem, jest agresorem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JEFF MCWHORTER

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"Wall Street Journal", powołując się na byłego rosyjskiego funkcjonariusza wywiadu, podał w poniedziałek, że Władimir Putin miał zaproponować Donaldowi Trumpowi szczyt z udziałem przywódcy Chin Xi Jinpinga podczas rozmowy telefonicznej 9 października. To w trakcie tej rozmowy zawarto porozumienie w sprawie importu do USA rosyjskiej ropy. Na zorganizowaniu trójstronnego spotkania szczególnie zależy Władimirowi Putinowi - przekazał "WSJ" były funkcjonariusz rosyjskich służb. "Putin ma ambicje, by taki szczyt stał się drugą Jałtą, na której trzej przywódcy mocarstw podzieliliby świat na strefy wpływów" - przekonuje.

Korespondentka telewizji News Nation z Białego Domu nawiązała do ustaleń dziennika we wpisie na platformie X. "W związku z doniesieniami, że prezydent Putin proponuje zorganizowanie trójstronnego szczytu z udziałem prezydenta Trumpa i prezydenta Xi, oto przypomnienie, którzy zagraniczni przywódcy są obecnie upamiętnieni przy drzwiach Sali Palmowej w Białym Domu" - napisała Hannah Brandt w poniedziałek.

Putin i Xi na zdjęciach w Białym Domu

Dziennikarka dodała do wpisu zdjęcie, na którym widać cztery oprawione w ramki fotografie z Donaldem Trumpem. W górnej ramce na lewo od drzwi widać zdjęcie amerykańskiego przywódcy pozującego z Xi Jinpingiem, a poniżej Trumpa przed Białym Domem. Po drugiej stronie drzwi umieszczono wspólne zdjęcie Trumpa i Putina, a pod nim czarno-białą fotografię prezydenta USA pozującego w Gabinecie Owalnym.

Amid reports that President Putin is suggesting a trilateral summit with President Trump and President Xi, here’s a reminder of which foreign leaders currently have a presence on the palm room doors at the White House pic.twitter.com/8JS5aE03Hk — Hannah Brandt (@HannahBrandt_TV) October 19, 2026 Rozwiń

Korespondentka stacji PBS, Elizabeth Landers, już w styczniu zwracała uwagę na pojawienie się wspólnego zdjęcia Trumpa i Putina w Białym Domu. Wówczas pod tym zdjęciem wisiała fotografia prezydenta USA z jedną z jego wnuczek. Teraz wnuczka zniknęła z tego miejsca.

Zdjęcie Trumpa i Putina w Białym Domu (27.01.2026) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Kent Nishimura / POOL

Styczniowy wpis Landers na X nie uszedł uwadze ukraińskich mediów. "Trump powiesił swoje zdjęcie z Putinem w Białym Domu" - napisała "Ukraińska Prawda, przypominając o "ciepłym przywitaniu" Putina na Alasce w sierpniu 2025 roku.

Renowacja "skromnego holu"

Sala Palmowa łączy Zachodnie Skrzydło Białego Domu z głównym budynkiem. Pomieszczenie to przez lata stanowiło "stosunkowo skromny hol" - przekazał na początku października magazyn "People", zwracając uwagę na pojawienie się oprawionego zdjęcia Trumpa i Xi Jinpinga. Sala została poddana renowacji z inicjatywy obecnego prezydenta USA - odnotowało wspomniane czasopismo.

Redagowała AZ