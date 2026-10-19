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Świat

Spotkanie Trumpa, Putina i Xi? Dziennikarka zwraca uwagę na zdjęcia w Białym Domu

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Donald Trump
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Władimir Putin jest tyranem, jest agresorem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JEFF MCWHORTER
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Władimir Putin i Xi Jinping w Białym Domu? Korespondentka jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych nawiązała do doniesień o trójstronnym szczycie z udziałem przywódców USA, Rosji i Chin, pokazując, czyje fotografie zawisły na ścianach siedziby amerykańskiego prezydenta.

"Wall Street Journal", powołując się na byłego rosyjskiego funkcjonariusza wywiadu, podał w poniedziałek, że Władimir Putin miał zaproponować Donaldowi Trumpowi szczyt z udziałem przywódcy Chin Xi Jinpinga podczas rozmowy telefonicznej 9 października. To w trakcie tej rozmowy zawarto porozumienie w sprawie importu do USA rosyjskiej ropy. Na zorganizowaniu trójstronnego spotkania szczególnie zależy Władimirowi Putinowi - przekazał "WSJ" były funkcjonariusz rosyjskich służb. "Putin ma ambicje, by taki szczyt stał się drugą Jałtą, na której trzej przywódcy mocarstw podzieliliby świat na strefy wpływów" - przekonuje.

Korespondentka telewizji News Nation z Białego Domu nawiązała do ustaleń dziennika we wpisie na platformie X. "W związku z doniesieniami, że prezydent Putin proponuje zorganizowanie trójstronnego szczytu z udziałem prezydenta Trumpa i prezydenta Xi, oto przypomnienie, którzy zagraniczni przywódcy są obecnie upamiętnieni przy drzwiach Sali Palmowej w Białym Domu" - napisała Hannah Brandt w poniedziałek.

Putin i Xi na zdjęciach w Białym Domu

Dziennikarka dodała do wpisu zdjęcie, na którym widać cztery oprawione w ramki fotografie z Donaldem Trumpem. W górnej ramce na lewo od drzwi widać zdjęcie amerykańskiego przywódcy pozującego z Xi Jinpingiem, a poniżej Trumpa przed Białym Domem. Po drugiej stronie drzwi umieszczono wspólne zdjęcie Trumpa i Putina, a pod nim czarno-białą fotografię prezydenta USA pozującego w Gabinecie Owalnym.

Korespondentka stacji PBS, Elizabeth Landers, już w styczniu zwracała uwagę na pojawienie się wspólnego zdjęcia Trumpa i Putina w Białym Domu. Wówczas pod tym zdjęciem wisiała fotografia prezydenta USA z jedną z jego wnuczek. Teraz wnuczka zniknęła z tego miejsca.

Zdjęcie Trumpa i Putina w Białym Domu (27.01.2026)
Zdjęcie Trumpa i Putina w Białym Domu (27.01.2026)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Kent Nishimura / POOL

Styczniowy wpis Landers na X nie uszedł uwadze ukraińskich mediów. "Trump powiesił swoje zdjęcie z Putinem w Białym Domu" - napisała "Ukraińska Prawda, przypominając o "ciepłym przywitaniu" Putina na Alasce w sierpniu 2025 roku.

Renowacja "skromnego holu"

Sala Palmowa łączy Zachodnie Skrzydło Białego Domu z głównym budynkiem. Pomieszczenie to przez lata stanowiło "stosunkowo skromny hol" - przekazał na początku października magazyn "People", zwracając uwagę na pojawienie się oprawionego zdjęcia Trumpa i Xi Jinpinga. Sala została poddana renowacji z inicjatywy obecnego prezydenta USA - odnotowało wspomniane czasopismo.

Redagowała AZ

Źródło: People, tvn24.pl
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Tagi:
Donald TrumpWładimir PutinXi JinpingBiały DomUSA
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