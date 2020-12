Chcą popularyzować szczepienia. Chętnie zrobią to przed kamerami

Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton stanęli wspólnym frontem w walce z pandemią. Byli prezydenci USA wyrazili gotowość do zaszczepienia się przeciw COVID-19 przed kamerami. Celem ma być promocja szczepień.

Jak podała CNN, współpracownicy George'a W. Busha zwrócili się do działającego przy Białym Domu zespołu ekspertów do spraw pandemii z pytaniem, w jaki sposób były prezydent mógłby przyczynić się do popularyzacji szczepień przeciwko koronawirusowi. Zaproponowali przy tym, że Bush mógłby otrzymać zastrzyk przed kamerami.