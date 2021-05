"Przeciwciała są nieco osłabione, ale nie na tyle, aby miało to duży wpływ na ochronę"

Badania nad szczepionkami Moderna i Pfizer/BioNTech zostały przeprowadzone przez NYU Grossman School of Medicine i NYU Langone Center. - Doszliśmy do wniosku, że przeciwciała wytwarzane przez szczepionki są nieco osłabione w kontakcie z tymi wariantami (indyjskimi - red.), ale nie na tyle, aby miało to duży wpływ na ochronę zapewnianą przez te preparaty - powiedział Nathaniel Landau, główny autor badania.