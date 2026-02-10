Trump skrytykował występ rapera Bad Bunny'ego w przerwie Super Bowl Źródło: TVN24, Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Bad Bunny skasował wszystkie swoje wpisy z serwisu Instagram, zniknęło jego zdjęcie profilowe na platformie, przestał także kogokolwiek obserwować - napisał w poniedziałek magazyn "People". Artysta pozostawił jedynie w swoim "bio" link do albumu "Debí Tirar Más Fotos". Na swoim profilu raper ma ponad 53 miliony obserwatorów.

Echa występu na Super Bowl

Nie jest jasne, dlaczego Bad Bunny postanowił skasować wszystkie wpisy z Instagrama. Niektórzy z fanów spekulują, że to pewnego rodzaju zapowiedź "czegoś dużego" ze strony artysty. Według innych to skutek krytyki, jaka spadła na Bad Bunny'ego w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, że Bad Bunny usunął swoje posty w celu "ograniczenia szkód".

"People" zauważa, że posty zniknęły zaledwie kilka godzin po niedzielnym występie muzyka na Super Bowl, który odbił się szerokim echem. Trwający 13 minut spektakl był w całości w języku hiszpańskim, na stadionie pojawiły się m.in. flagi państw obu Ameryk, a muzyk wypowiadał nazwy każdego z krajów z osobna.

Występ skrytykował m.in. prezydent USA Donald Trump, według którego był on "jednym z najgorszych w historii" i stanowił "afront wobec wielkości Ameryki" i "policzek dla USA". "Nikt nie rozumie ani jednego słowa tego kolesia, a tańce są obrzydliwe, zwłaszcza dla małych dzieci, które oglądają mecz w całych USA i na całym świecie" - dodał prezydent. Do grona najsurowszych krytyków programu należeli zwolennicy ruchu MAGA i wpływowi konserwatyści, głos zabrała m.in. zastępczyni prokuratora generalnego ds. praw obywatelskich w Departamencie Sprawiedliwości USA Harmeet Dhillon. "Moja mama: kim jest ten Bad Bunny? Nie martw się mamo, nie patrzymy na niego".

Bad Bunny podczas Super Bowl Źródło: CHRIS TORRES/EPA/PAP

Również zawodowy bokser i wpływowy youtuber Jake Paul dołączył do tych, którzy po występie obrzucili Bad Bunny'ego obelgami, pisząc, że to "fałszywy obywatel amerykański, który publicznie nienawidzi Ameryki". Później jednak wycofał się z tego, gdy jego brat Logan skrytykował go za te komentarze ("Kocham mojego brata, ale nie zgadzam się z tym").

W ubiegłym tygodniu Bad Bunny został wyróżniony trzema nagrodami Grammy, w tym za najlepszy album roku. Odbierając nagrodę odniósł się do amerykańskich funkcjonariuszy imigracyjnych i powiedział "ICE out", czyli "ICE, wynoś się". - Nie jesteśmy dzicy, nie jesteśmy zwierzętami, nie jesteśmy obcymi. Jesteśmy ludźmi i jesteśmy Amerykanami - powiedział pochodzący z Portoryko muzyk.

Opracowała Paulina Borowska / az