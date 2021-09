USA, Australia i Wielka Brytania ogłaszają nowy pakt obronny w regionie Indo-Pacyfiku. Chiny ostro krytykują

- Dzięki AUKUS, nasze narody zwiększą nasze wspólne możliwości, by sprostać zagrożeniom XXI wieku, tak jak zrobiliśmy to w wieku XX wieku, razem – oznajmił prezydent USA Joe Biden w Białym Domu, podczas wirtualnego spotkania z premierem Australii Scottem Morrisonem i premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. - Podejmujemy ten historyczny krok (...) bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z konieczności zapewnienia pokoju w regionie Indo-Pacyfiku na długi czas - dodał prezydent.

USA, Australia i Wielka Brytania ogłaszają nowy pakt obronny

- Tu chodzi o to, by zwiększyć zdolności do odstraszania w Indo-Pacyfiku, chodzi o bycie gwarantem porządku opartego na zasadach. Było ostatnio wiele pytań o to, czy Stany Zjednoczone wciąż mają wolę, by pełnić taką rolę. Prezydent Biden mówi "wchodzimy w to", jesteśmy w pełni zaangażowani - powiedział wysoki przedstawiciel administracji.