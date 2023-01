Policjanci uratowali mężczyznę z auta tuż przed tym, jak uderzył w nie pociąg. Nagranie

Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 stycznia w Atlancie. Dwaj policjanci zatrzymali do kontroli samochód terenowy. Kiedy wyszli z radiowozu i rozmawiali z zatrzymanym kierowcą, niezwiązany z kontrolą mężczyzna wsiadł do ich pojazdu i odjechał z miejsca zdarzenia. Informacja o kradzieży radiowozu została przekazana innym jednostkom, w tym oddziałowi powietrznemu. Policyjnemu helikopterowi udało się namierzyć skradzione auto.