USA rozpoczęły odwet za atak w Jordanii. Uderzenie w Syrii i Iraku

Działania te to odwet za niedzielny atak proirańskich bojówek na bazę wojskową w Jordanii . Atak na amerykańską bazę wojskową Tower 22 w Jordanii był pierwszą taką operacją na Bliskim Wschodzie, w której zginęli żołnierze USA, choć od rozpoczętej w październiku wojny Izraela z Hamasem doszło do około 170 podobnych uderzeń.

Biden: jeśli skrzywdzisz Amerykanina, odpowiemy

Prezydent Joe Biden napisał w oświadczeniu : "Niech wszyscy, którzy chcą zadać nam krzywdę, wiedzą to: jeśli skrzywdzisz Amerykanina, odpowiemy" - dodał Biden. Według zapowiedzi Białego Domu, piątkowa fala bombardowań nie będzie ostatnią. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby twierdził, że będzie to "wielopoziomowa" kampania, która może trwać dni, a nawet tygodnie.

Jak powiedział CNN wysoki rangą przedstawiciel administracji USA, mimo że Waszyngton uznaje Teheran za ostatecznie odpowiedzialnego za serię ponad 160 ataków na siły USA w regionie, to nie zamierza uderzać na terytorium Iranu. Stacja Voice of America (VOA) cytuje z kolei urzędnika Pentagonu, który stwierdził, że choć analiza skutków bombardowania trwa, to amerykańskie siły "trafiły w to, co zamierzały trafić", a uderzenie było "rozważne i celowe".