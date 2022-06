Atak w kościele w Alabamie. Na miejscu zginęły dwie osoby, kolejna zmarła w szpitalu

Według policji, do ataku doszło o godzinie 18:22 czasu lokalnego (1:22 w piątek czasu polskiego), gdy mała grupa spotkała się na wydarzeniu o nazwie "Boomers Potluck". Telewizja CBS News zauważa, że nie jest jasne, czy to właśnie na tym spotkaniu doszło do wybuchu przemocy. Najpierw informowano o tym, że zginęły dwie osoby, a jedna zbyła ranna. W piątek telewizja CNN, powołując się na Departament Policji w Vestavia Hills, przekazała także informację o tym, że w szpitalu zmarła trzecia ofiara. To 84-letnia kobieta. Dwie pierwsze ofiary to 84-letni mężczyzna i 75-letnia kobieta.