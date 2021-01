"To, co się działo wczoraj, było szokujące, ale tak naprawdę spodziewaliśmy się czegoś takiego"

Nie sądzę, że to będzie miało aż tak przełomowy efekt na ludzi - powiedziała w "Faktach po Faktach" Anne Applebaum, komentując natarcie zwolenników Donalda Trumpa na amerykański Kapitol. Przyznała, że te wydarzenia były "szokujące". - Ale tak naprawdę spodziewaliśmy się czegoś takiego - dodała.

W środę do Kongresu wdarli się zwolennicy Donalda Trumpa. Doszło do starć z policją. W sumie w budynku znalazło się co najmniej kilkaset osób, które zaczęły zajmować kolejne pomieszczenia. Uczestnicy zamieszek dokonali zniszczeń w salach plenarnych obu izb Kongresu, jak i wewnątrz biur należących do szefowej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i jej asystentów. W czasie zamieszek życie straciły cztery osoby. Ponad 60 zostało aresztowanych.

"Nie sądzę, że to będzie miało aż tak przełomowy efekt na ludzi"

O wydarzeniach z Waszyngtonu mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Anne Applebaum, dziennikarka "The Atlantic", laureatka Nagrody Pulitzera oraz autorka książki "Zmierzch demokracji".

- To, co się działo wczoraj, oczywiście było szokujące. Nieudolność policji, dziwny wygląda tych ludzi, którzy weszli do Kapitolu, ale tak naprawdę spodziewaliśmy się czegoś takiego - mówiła. Zauważyła, że "ci ludzie już mówili od kilku dni, że będą się gromadzić wokół Kapitolu". - Prezydent (Donald Trump - red.) już ich zaprosił, informował o tym w internecie - dodała.

Jej zdaniem protest "to był spodziewany gest", ale "konkretne sceny były niespodziewane". - Ale nie sądzę, że to będzie miało aż tak przełomowy efekt na ludzi - oceniła Applebaum.

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu Zwolennicy Donalda Trumpa weszli do gabinetu spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Stłuczone okno we wschodniej części Kapitolu po wtargnięciu do budynku protestujących | PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS Funkcjonariusze bronią sali amerykańskiego Kongresu | Getty Images North America Zwolennicy Donalda Trumpa odchodząc spod Kapitolu zapewniają, że wrócą protestować w czwartek | PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS Wydarzenia na Kapitolu | PAP/EPA/JUSTIN LANE Kapitol nocą | Tasos Katopodis/Getty Images Szturm zwolenników Trumpa na Kapitol | PAP/EPA/WILL OLIVER Zamieszki na Kapitolu | Getty Images Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zwolennicy Trumpa wtargnęli do budynku Kongresu USA | PAP/EPA/WILL OLIVER Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący podczas próby wdarcia do Kapitolu | PAP/EPA/WILL OLIVER Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Demonstrujący w Kapitolu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/WILL OLIVER Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Demonstrujący trzyma w ręku korespondencję podpisaną przez Nancy Pelosi | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protest zwolenników Donalda Trumpa | MICHAEL REYNOLDS/PAP/EPA

"To nie były czysto polityczne demonstracje"

Według publicystki, ktoś, kto patrzył na Trumpa i jego zachowania od czterech lat, czy nawet od pięciu czy sześciu lat, mógł się spodziewać, że jego prezydentura skończy się takimi zamieszkami.

- On ich organizował, on dał im jakąś nadzieję, że jest jakiś alternatywny świat, gdzie mogą mieszkać. (...) To są ludzie, którzy nie żyją w rzeczywistości. Oni żyją w świecie wyimaginowanym, oni myślą, że Trump wygrał wybory - mówiła Applebaum.

Jak wskazywała, "to była demonstracja przeciwko demokracji". - Bo to było przeciwko procedurze wybrania Joe Bidena na prezydenta. Więc ona miała inny charakter, inne znaczenie. To znaczy, ona była negatywna - zwróciła uwagę.

Zauważył również, że "nie do końca było wiadomo, jaki był ich cel polityczny". - Oni weszli do budynku, rzeczywiście przerwali to spotkanie (dwóch izb w Kongresie USA - przyp. red.), a potem co? Zrobili selfie, nagrali jakiś filmik - mówiła. Zdaniem dziennikarki, demonstrującym chodzi między innymi o to, by "uczestniczyć w tej mitologii, którą oni sami stworzyli wokół Trumpa".

- To nie były czysto polityczne demonstracje - podkreśliła.

Applebaum: jak ktoś patrzył na Trumpa i jego zachowania, to było wiadomo, że jego prezydentura skończy się w takie zamieszki TVN24

"Można nawet powiedzieć, że to jest pewien rodzaj kultu"

Applebaum zauważyła, że ludzie, którzy głosowali na Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich "mieli różne przyczyny, ekonomiczne, gospodarcze, jakieś inne lokalne". - To nie jest ta sama grupa, która weszła do Kapitolu. Ci, którzy weszli do Kapitolu, to jest grupa fanatyków. Można nawet powiedzieć, że to jest pewien rodzaj kultu - mówiła.

Applebaum: można nawet powiedzieć, że to jest pewien rodzaj kultu TVN24

"Demokracja może się skończyć, ale nie musi się skończyć"

Autorka książki "Zmierzch demokracji" mówiła również o swojej publikacji. - Chciałam, żeby ludzie zrozumieli, że historia jest otwarta, że demokracja może się skończyć, ale nie musi się skończyć. Demokracja może przetrwać, ale nie musi przetrwać.

Według niej "każde pokolenie ma zadanie stworzyć swoją demokrację, stworzyć swój kraj i myśleć o tym, jak uczynić demokrację czy system polityczny lepszym i lepszym dla wszystkich obywateli".

- To absolutnie nie jest książka, która mówi, że demokracja jest skończona, odwrotnie. Chciałam tylko, żeby ludzie zawsze pamiętali, że demokracja nie jest na zawsze. Nic nie jest na zawsze - podsumowała Applebaum.

Co stało się na Kapitolu?

- Zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się w środę do siedziby Kongresu USA, który miał ostatecznie potwierdzić ważność wyborów prezydenckich. Protestujący starli się z policją, doszło do użycia gazu. Posiedzenie Kongresu zostało przerwane.

- W odpowiedzi na te wydarzenia prezydent elekt Joe Biden zaapelował do Trumpa, by "wypełnił swoją przysięgę, bronił konstytucji i zażądał zakończenia tego oblężenia". Krótko po tych słowach Trump opublikował na Twitterze nagranie wideo, w którym wezwał swoich zwolenników do pokojowego rozejścia się do domów. Podtrzymał swoje zdanie, że wybory zostały sfałszowane.

- W wyniku starć zginęły cztery osoby, a ponad 60 zostało aresztowanych. Pierwszą ofiarą była kobieta, która została postrzelona w gmachu Kongresu. Następnie waszyngtońska policja poinformowała o trzech kolejnych przypadkach śmiertelnych, chociaż nie podała, co było bezpośrednią przyczyną śmierci.

- W Waszyngtonie wprowadzono stan wyjątkowy, który będzie obowiązywał do 21 stycznia, czyli pierwszego dnia po zaprzysiężeniu na prezydenta Joe Bidena. Do stolicy USA wkroczył też oddział Gwardii Narodowej. Według CNN i dziennika "New York Times", rozkaz zatwierdził wiceprezydent Mike Pence, a nie Donald Trump.

- Kongres, który wieczorem wznowił obrady, zatwierdził wybór Joe Bidena na prezydenta USA.

Demonstranci wtargnęli do Kongresu USA Reuters/PAP

Autor:akr/kab

Źródło: TVN24