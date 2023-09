USA: chińscy hakerzy wykradli 60 tysięcy e-maili urzędników Departamentu Stanu

Chińscy hakerzy, którzy w maju mieli włamać się do skrzynek pocztowych wielu agencji rządowych USA, wykradli około 60 tys. e-maili ważnych urzędników Departamentu Stanu. Informację tę potwierdził w czwartek rzecznik departamentu Matthew Miller. - Departament Stanu USA odkrył, że włamano się do systemów Microsoft i powiadomił o tym firmę - powiedział Miller. Dodał, że departament formalnie nie przypisał nikomu tego ataku, ale Microsoft uznał, że sprawcami była chińska grupa hakerów. - Nie mamy powodu, by w to wątpić - podkreślił.