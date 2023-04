Arnold Schwarzenegger chciał pomóc sąsiadom i załatał dziurę w drodze. Miasto tłumaczy, że to wykop techniczny

Arnold Schwarzenegger chciał pomóc swoim sąsiadom, którzy od tygodni narzekali na dziurę w jednej z dróg w Los Angeles. Aktor załatał więc ją sam, a wideo zamieścił w mediach społecznościowych. Jak się później okazało, dziura to wykop techniczny, wykorzystywany wcześniej przez gazownię do remontu instalacji.

We wtorek Arnold Schwarzenegger zamieścił na Twitterze wideo, na którym widać, jak zasypuje dziurę w jednej z dróg w Los Angeles w dzielnicy Brentwood przy pomocy łopaty i uzupełnia ją asfaltem. "Dziś, po tym, jak przez tygodnie wszyscy sąsiedzi byli niezadowoleni z powodu wielkiej dziury, przez którą psuły się samochody i rowery, wyszedłem z moim zespołem i naprawiłem to" - napisał w poście. "Zawsze powtarzam, nie narzekajmy, zróbmy coś z tym. I proszę bardzo" - dodał.

Dziura to dzieło miejscowej gazowni

Rzecznik Departamentu Los Angeles ds. Robót Publicznych (LACDPW) zasugerował w rozmowie ze stacją NBC Los Angeles, że prawdopodobnie ktoś przekazał aktorowi niewłaściwe informacje, bo dziura w rzeczywistości zwykłą dziurą nie była. - To wykop techniczny, wykorzystywany do prac w tym miejscu przez SoCalGas (Southern California Gas Company - red.) - wyjaśnił. Dodał, że gazownia prowadzi podobne prace także w innych rejonach miasta i po ich zakończeniu jest zobowiązana do naprawy ulic.