Troje policjantów zawieszonych. Oskarżani o zostawienie tonącego mężczyzny samemu sobie

Troje policjantów z Arizony oskarżanych o to, że nie podjęli próby uratowania tonącego mężczyzny, który z własnej woli wskoczył do jeziora, zostało zawieszonych. Funkcjonariusze mieli przyglądać się całej sytuacji i ignorować jego prośby o pomoc. Zdarzenie nagrała policyjna kamera. Opublikowano tylko fragment materiału ze względu na wrażliwy charakter sprawy.

Do zdarzenia doszło 28 maja po godzinie piątej rano w Tempe w Arizonie. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o bójce między kobietą a mężczyzną. Po przybyciu na miejsce para wszystkiemu zaprzeczyła, a policjanci zaczęli sprawdzać, czy mężczyzna nie był wcześniej notowany. I to właśnie wtedy podczas kontroli 34-latek przeszedł przez barierki i wskoczył do jeziora.