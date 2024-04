Sąd Najwyższy stanu Arizona w USA zdecydował, że prawo przyjęte w 1864 roku nadal obowiązuje i przywrócił zakaz aborcji we wszystkich przypadkach poza ratowaniem życia matki. Unieważnił tym samym dotychczasowe regulacje zezwalające na aborcję do 15. tygodnia ciąży. Do tej decyzji odniósł się prezydent Joe Biden. "To orzeczenie jest rezultatem radykalnego programu republikańskich urzędników, którzy są zdeterminowani, by wyrwać kobietom ich swobody" - oświadczył.