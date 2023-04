Aresztowania po masakrze na urodzinach. "Zostało 16 świeczek, których nigdy nie zapalono"

Cztery osoby zginęły na 16. urodzinach Alexis Dowdell

"Nie popełnij błędu. To jest Alabama i jeśli wyciągasz swoją broń i zaczynasz strzelać do ludzi, my wsadzimy cię za kraty" - mówi sierżant Jeremy Burkett z Agencji Ochrony Porządku Publicznego Alabamy. Jak podsumowują władze, w strzelaninie w Dadeville w sobotę, 15 kwietnia, zginęły cztery osoby. Są to: Marsiah Collins (19 lat), Phil Dowdell (18 lat), Corbin Holston (23 lata) i Shaunkivia Smith (17 lat). 32 osoby zostały ranne. Jak podaje prokuratura, cztery z nich są w stanie krytycznym - co również będzie miało wpływ na zarzuty dla zatrzymanych.