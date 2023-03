AP: Biden i Scholz mówią jednym głosem o wojnie na Ukrainie

Prezydent USA Joe Biden i kanclerz Niemiec Olaf Scholz spotkali się w piątek w Gabinecie Owalnym Białego Domu zgadzając się co do potrzeby utrzymania presji na Rosję w związku z jej inwazją na Ukrainę - poinformowała AP. Agencja ujawniła, że obaj przywódcy omówili sprawy związane z wojną i zaprezentowali swoje punkty na inne globalne zagadnienia.

Dyskusja miała miejsce w czasie, gdy Ukraina i Rosja przygotowują się do wiosennej ofensywy – zwróciła uwagę AP. Znaczy to, że stały dopływ zachodniej broni będzie ważny dla sukcesu Kijowa. Poparcie społeczne dla ciągłej pomocy wojskowej może jednak słabnąć, dodaje.

W czwartek w przemówieniu do niemieckiego parlamentu Scholz wezwał Chiny, aby "wykorzystały ich wpływy na Moskwę, do nacisków na wycofanie rosyjskich wojsk i żeby nie dostarczały broni rosyjskiemu agresorowi." W piątek kanclerz oznajmił, że zachodni sojusznicy będą wspierać Ukrainę "tak długo, jak będzie to konieczne".

Biden dziękuje Niemcom za "ważne wsparcie wojskowe"

AP przypomniała, że Ameryka i Niemcy ściśle współpracowały przy dostarczaniu Ukrainie pomocy wojskowej i humanitarnej. Dochodziło jednak też do tarć w takich kwestiach jak dostarczanie czołgów, a Waszyngton od czasu do czasu był sfrustrowany wahaniem Berlina.

Przed podróżą do Waszyngtonu kanclerz odrzucił wszelkie sugestie co do niezgody między sojusznikami. Zapytany przez AP o okoliczności swojej wizyty w Waszyngtonie powiedział, że on i Biden chcą ze sobą rozmawiać bezpośrednio w "globalnej sytuacji, kiedy sprawy stały się bardzo trudne". - To ważne, że tak bliscy przyjaciele mogą wspólnie na temat tych wszystkich kwestii nieustannie rozmawiać – podkreślił Scholz.