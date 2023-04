Media: Trump w obliczu zarzutu o przestępstwo kryminalne, ma być formalnie aresztowany

Agencja Reuters poinformowała, że w związku z zarzutami karnymi, w przyszłym tygodniu od Donalda Trumpa zostaną pobrane odciski palców. Akt oskarżenia nowojorskiej wielkiej ławy przysięgłych przeciw byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi obejmuje zarzuty dotyczące fałszowania dokumentacji biznesowej, w tym co najmniej jedno przestępstwo kryminalne. Będzie formalnie aresztowany – podała w piątek AP.

Akt oskarżenia nowojorskiej wielkiej ławy przysięgłych przeciw byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi obejmuje wiele zarzutów dotyczących fałszowania dokumentacji biznesowej, w tym co najmniej jedno przestępstwo kryminalne.

Powołując się na urzędników sądowych, AP twierdzi, że we wtorek Trump będzie formalnie aresztowany i postawiony w stan oskarżenia w sprawie wypłacenia pieniędzy, aby uniemożliwić ujawnienie kompromitujących informacji.

Jak dodała AP, stanowiłoby to bezprecedensowe w historii USA wydarzenie. Nigdy wcześniej nie spotkało to byłego prezydenta USA.

AP: Trump zostanie zwolniony tego samego dnia

"Kiedy Trump zgłosi się do sądu, zostanie wpisany do rejestru, jak każdy inny, kto staje przed sądem. Ale nie oczekuje się, że zostanie zakuty w kajdanki. Będzie miał ochronę Secret Service i prawie na pewno zostanie zwolniony tego samego dnia" – stwierdza AP dodając, że republikanie z Kongresu, jak i sam Trump, uznają całą sprawę za motywowaną politycznie.

Cytuje też list prokuratora okręgowego Manhattanu Alvina Bragga wysłany do trzech republikańskich przewodniczących różnych komisji Izby Reprezentantów. "Nalegamy, by powstrzymał się pan od tych podsycających oskarżeń, wycofał swoje żądanie przekazania informacji i pozwolił, by proces sądownictwa karnego przebiegał bez bezprawnej ingerencji politycznej" – apelował Bragg.