Blinken zapewnia Francję o dalszej współpracy w regionie Indo-Pacyfiku

Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken, nawiązując do ogłoszonego w środę trójstronnego paktu USA, Wielkiej Brytanii i Australii, zapewnił że Francja jest "istotnym partnerem" Stanów Zjednoczonych w regionie Indo-Pacyfiku. Blinken stwierdził, że USA będą kontynuowały współpracę z Paryżem w tym zakresie.

Antony Blinken zapewnił, że USA współpracuje bardzo ściśle z Francją w kwestii wielu wspólnych priorytetów w regionie Indo-Pacyfiku, ale także poza nim. - Będziemy nadal to robić. Przywiązujemy fundamentalne znaczenie do tej relacji, do tego partnerstwa - mówił.