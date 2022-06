Blinken: nasz cel jest prosty - Stany Zjednoczone chcą widzieć demokratyczną, niepodległą, suwerenną Ukrainę

Sekretarz stanu USA Antony Blinken, w oświadczeniu wydanym z okazji 100 dni inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę, napisał, że Stany Zjednoczone "nie dążą do przedłużenia wojny, aby sprawić, by Rosja ucierpiała". - Stany Zjednoczone chcą, by Ukraina była demokratyczna i niepodległa oraz miała środki, by się bronić przed agresją - dodał szef dyplomacji.