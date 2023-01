Blinken: dostawy broni Ukrainie są suwerenną decyzją każdego państwa

Sekretarz stanu USA Antony Blinken odpowiadając na prośbę skomentowania informacji, iż rząd Niemiec nie zamierza przekazywać Ukrainie czołgów dopóki nie zrobią tego Stany Zjednoczone, oświadczył: "Co się tyczy (przekazywania) czołgów i jakichkolwiek innych systemów broni, to jest to suwerenna decyzja, którą podejmuje każdy kraj".