Blinken: chcemy pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zabójstwa sikhijskiego lidera w Kanadzie

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że Stany Zjednoczone chcą pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zabójstwa sikhijskiego lidera w Kanadzie i by Indie współpracowały w śledztwie w tej sprawie. Jak dodał, jest zaniepokojony doniesieniami, że za zabójstwem stały indyjskie władze.

- Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tymi oskarżeniami (...) to krytycznie ważne, by śledztwo w tej sprawie szło naprzód i by Indie współpracowały z tym śledztwem - powiedział Blinken podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku na zakończenie jego wizyty z okazji 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.