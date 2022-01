Departament Stanu: Antony Blinken spotka się ze Siergiejem Ławrowem w Genewie

Przedstawiciel Departamentu Stanu, cytowany przez agencję Reutera, poinformował we wtorek na konferencji prasowej, że Antony Blinken i Siergiej Ławrow spotkają się w piątek w Genewie. Jak podkreślił, będzie to okazja do znalezienia wspólnego języka na płaszczyźnie dyplomatycznej. Zapowiedział, że w trakcie rozmowy szef amerykańskiej dyplomacji wezwie stronę rosyjską do podjęcia natychmiastowych kroków na rzecz deeskalacji sytuacji na granicy z Ukrainą.