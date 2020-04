"Druga fala epidemii jest nieuchronna. Jaka będzie, zależy od tego, jak się przygotujemy"

Dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych Anthony Fauci powiedział w środę, że druga fala epidemii COVID-19 w Stanach Zjednoczonych jest nieuchronna. - To, jaka będzie, zależy od tego, w jaki sposób USA się do niej przygotują - dodał.

W rozmowie ze stacją CNN dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych Anthony Fauci ocenił, że wiele zależy od najbliższych miesięcy i tego, jak zachowywać się będą Amerykanie, by ograniczać rozwój epidemii. - Jeśli nie zrobimy tego skutecznie, to możemy mieć złą jesień i zimę - ostrzegł. Anthony Fauci po raz kolejny powiedział, że zbyt szybkie znoszenie ograniczeń na poziomie stanowym może spowodować, że wirus nie zostanie ostatecznie pokonany. Za kluczowe w walce z nim uznał rozwój systemu testowania oraz izolowanie zakażonych. - Druga fala epidemii jest nieuchronna. To, jaka będzie, zależy od tego, w jaki sposób USA się do niej przygotują - powiedział.