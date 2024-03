Wjechała do stawu pod wpływem alkoholu. Media o przyczynach śmierci miliarderki

Policja o okolicznościach śmierci Angeli Chao

Policja opisuje, że przed tragedią kobieta spędzała czas z siedmioma koleżankami z czasów studiów na dużym, rodzinnym ranczu, zajmującym ponad 360 hektarów. Po zjedzeniu kolacji w domku dla gości, późnym wieczorem poszła do swojego samochodu, by wrócić do głównego domu na terenie posiadłości. Według relacji CNN kamery monitoringu zarejestrowały, jak idzie chwiejąc się i wsiada do auta. Na nagraniach widać również samochód wykonujący manewry skrętu i cofania, a następnie wjeżdżający do stawu.