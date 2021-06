Bankierzy, lekarze i inżynierowie. "Przybywają w rekordowych liczbach"

Amerykańskie służby graniczne rejestrują masowy napływ imigrantów z Wenezueli. W przeciwieństwie do rolników i nisko opłacanych pracowników przybywających z Meksyku i innych krajów Ameryki Środkowej, imigranci z Wenezueli to często bankierzy, lekarze i inżynierowie.

7484 Wenezuelczyków napotkanych w minionym miesiącu przez patrole wzdłuż granicy USA z Meksykiem to więcej niż łącznie w ciągu ostatnich 14 lat - podała AP i zaznaczyła, że imigranci z Wenezueli to "bankierzy, lekarze i inżynierowie, którzy przybywają w rekordowych liczbach, uciekając przed chaosem w kraju posiadającym największe na świecie rezerwy ropy naftowej i przed pandemią".

"Wielu z prawie 17 306 Wenezuelczyków, którzy przekroczyli południową granicę nielegalnie od stycznia, mieszkało od lat w innych krajach Ameryki Południowej. Stanowi to część exodusu prawie 6 milionów Wenezuelczyków od czasu objęcia władzy przez prezydenta Nicolasa Maduro w 2013 roku. (…) Podczas gdy niektórzy z nich to przeciwnicy rządu obawiający się prześladowań i więzienia, zdecydowana większość ucieka przed długotrwałą dewastacją gospodarczą, naznaczoną przerwami w dostawie prądu, brakiem żywności i leków" – pisze AP.

"Większość dociera do USA w ciągu zaledwie czterech dni"

W opinii AP w porównaniu z innymi imigrantami Wenezuelczycy są uprzywilejowani. Odzwierciedla to ich lepszą sytuację finansową, wyższy poziom wykształcenia i politykę Waszyngtonu, która nie doprowadziła do usunięcia Maduro i uczyniła deportację prawie niemożliwą. Na ogół nie próbują uniknąć zatrzymania. Zgłaszają się do agentów Straży Granicznej, aby ubiegać się o azyl.